В Гродно завершается строительство церкви в честь всех белорусских святых

15 лет назад Митрополит Филарет освятил место возведения храма. А уже сегодня здание практически готово. Осталось установить только купола. Сейчас мастера покрывают их специальным металлом с напылением окиси титана. Кровля будет выполнена в новом для беларуси чешуйчатом стиле.



За 15 лет гродненский храм прошёл сложный путь. Сначала был просто крест, у которого молились прихожане, затем небольшой вагончик, а сегодня строительство церкви уже близко к завершению.



Сегодня, в так называемом нижнем храме, полуподвальных помещениях церкви, проводятся богослужения. Однако, открытие основного здания уже не за горами. Стены уже готовы, завершается строительство крыши, останется только внутренняя отделка.



Купола уже тоже готовы. Осталось покрыть их особым металлом с напылением окиси титана. Для этой работы пригласили специального мастера. Готовые купола установят на храм уже в конце января. Тогда он и приобретёт свой законченный вид.