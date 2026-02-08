В Гродно заработала новая система оплаты проезда в общественном транспорте

Вместо бумажных билетов – современные электронные карты, а валидаторы на смену компостерам. В общественном транспорте Гродно – новая система оплаты проезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо бумажных билетов – современные электронные карты, а валидаторы на смену компостерам. В общественном транспорте Гродно – новая система оплаты проезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во всех автобусах и троллейбусах установлено более 300 цифровых считывающих устройств – валидаторов. Теперь, чтобы оплатить проезд, пассажирам необходима специальная транспортная карта. Ее пока можно приобрести в автобусном парке или троллейбусном управлении, но в перспективе точек продаж станет больше.
На карте необходимо пополнять баланс. Оплачивать поездку несложно: достаточно приложить такой чип к валидатору, и система сама выберет наиболее выгодный для пассажира способ оплаты.
Вот система открыла: «Калі ласка аплачвайце праезд», зажигается. Пассажир, подходя к валидатору, имея карту, вот у меня в частности карта, на которую записаны одноразовые билетики. Вот, оплачено. Была одна поездка записана, видите – засталося: 0 поездок.
Андрей Эйсмонт, заместитель директора по перевозкам автобусного парка Гродно:
В принципе, эта система Минсктранса, которая в 2014 году приурочена к Чемпионату мира по хоккею была. Было положено начало ее жизни в городе Минске. Но на сегодняшний день система, она не стоит на месте, она постоянно совершенствуется, поэтому уже через 10 лет в город Гродно пришла система, которая имеет намного больше возможностей и намного удобнее для пассажира.
Дизайн транспортной карты в Гродно выбирали на конкурсной основе. За основу взят эскиз учащегося гуманитарного колледжа. Планируется, что к городским мероприятиям или фестивалям внешний вид чипа будут менять – планируют выпускать лимитированные серии.