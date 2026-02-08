В Гродно заработала новая система оплаты проезда в общественном транспорте

Вместо бумажных билетов – современные электронные карты, а валидаторы на смену компостерам. В общественном транспорте Гродно – новая система оплаты проезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех автобусах и троллейбусах установлено более 300 цифровых считывающих устройств – валидаторов. Теперь, чтобы оплатить проезд, пассажирам необходима специальная транспортная карта. Ее пока можно приобрести в автобусном парке или троллейбусном управлении, но в перспективе точек продаж станет больше. На карте необходимо пополнять баланс. Оплачивать поездку несложно: достаточно приложить такой чип к валидатору, и система сама выберет наиболее выгодный для пассажира способ оплаты.

Вот система открыла: «Калі ласка аплачвайце праезд», зажигается. Пассажир, подходя к валидатору, имея карту, вот у меня в частности карта, на которую записаны одноразовые билетики. Вот, оплачено. Была одна поездка записана, видите – засталося: 0 поездок.