Митинг‑реквием прошёл на родине Марата Казея в День памяти юного героя-антифашиста

Митинг‑реквием на родине Марата Казея в День памяти юного героя-антифашиста. Он учрежден ООН еще в 1964 году, в знак уважения тем, кто наравне со взрослыми боролся и погиб за свободу и счастье людей. Героем Советского Союза Марат Казей стал в 14 лет – посмертно. Похоронен он в родной деревне, недалеко от дома, где жил до войны. Сегодня, 8 февраля, к его могиле легли цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто пришел поклониться подвигу пионера-партизана – активисты «Белой Руси», школьники и их учителя. Всех их объединила история мальчика, чей подвиг и сегодня поражает своей силой. Он ходил сквозь ледяные леса и вражеские кордоны, чтобы доставить в отряд продовольствие и патроны. Добывал ценные разведданные, ежесекундно рискуя жизнью. Окруженный карателями, юный партизан предпочел смерть плену. Последней гранатой он подорвал себя вместе с фашистами. Этот поступок навсегда стал символом беспримерного мужества, стойкости и самопожертвования.

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Марат Казей – этот человек прожил совсем недолгую жизнь. И было ли у него детство? Не было детства. Но то чувство патриотизма, гордости, преданности своей стране – это то, что воспитали в нем его родители, время, в которое он жил. Очень важно, чтобы наши дети, наши современные дети, белорусы, знали о подвигах молодых героев.