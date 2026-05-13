Арсенал оружия изъят у жителя Дзержинского района

В Минской области сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД изъяли у 62-летнего жителя Дзержинского района крупный арсенал огнестрельного и холодного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

По месту его жительства и в других объектах недвижимости изъято пять единиц нарезного огнестрельного оружия, среди которых карабины, винтовки и самодельное устройство для стрельбы винтовочными патронами. Также три обреза охотничьих ружей, пять единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, пневматическая винтовка, четыре пистолета и четыре револьвера, составные части к оружию, около 2,5 тысяч штук боеприпасов различного калибра, три единицы холодного оружия. Возбуждено уголовное дело.

Проверка проводилась в рамках работы по пресечению браконьерства и незаконного оборота оружия, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Правоохранители напоминают: граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от ответственности. Сделать это можно в любое время.