В белорусских школах снова появятся электронные дневники и журналы. Их использование возобновляется во всех учреждениях общего среднего образования. Причина – переход на государственную цифровую платформу, которая обеспечивает повышенный уровень защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее многие школы отказались от электронных дневников из-за ужесточения требований к безопасности информации. Частные платформы, с которыми сотрудничали учреждения, не могли гарантировать необходимый уровень защиты данных учащихся, родителей и педагогов. Теперь электронные журналы и дневники будут размещаться на государственной платформе в рамках проекта Министерства образования «Республиканская информационно-образовательная среда». Сервисы будут работать на серверах Беларуси и станут бесплатными для школ.

Инфраструктурная подготовка уже завершена. Сейчас идет наполнение ядра и обучение педагогов работе с новым сервисом. Этот этап продлится до 1 июля, после начнется внедрение механизмов электронного журнала и дневника. В Министерстве образования подчеркивают: цифровой проект позволит сократить документооборот и оперативно получать данные напрямую из информационного ядра.