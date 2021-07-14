25-й этаж, вид шикарный. Мужчина выиграл квартиру в «Мечта в Оплати», и вот его реакция

Новости Беларуси. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Разработчики сервиса «Оплати», который уже оценили белорусы, запускают новую опцию. Позови нового пользователя в приложение и получи 5 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это не единственный бонус. Во вторник, 13 июля, ключи от новой квартиры вручили победителю рекламной игры «Мечта в Оплати 3». Подробности и эмоции победителя в репортаже Полины Королевы.

Зашел и захотел здесь остаться. Он знает, что испытывает человек перед тем, как открыть дверь своей собственной квартиры. Когда сам выбираешь, это понятно, а вот если нежданно-негаданно квартира – это приз. Сложно справиться с эмоциями.

Александр Симанович, победитель рекламной игры «Мечта в Оплати 3»:

Растерянность была в первую очередь. Я не ожидал, что вообще это возможно, тем более что я выиграю квартиру. Был очень маленький шанс, но выиграл.

Александр Симанович, сборщик мебели из Могилева, стал обладателем вот такого счастья в квадрате (а может, и в кубе) – выиграл жилье в рекламной игре от мобильного сервиса «Оплати». Удача и шок: новостройка в центре Минска, 25-й этаж, вид шикарный. Сейчас планы на жизнь тоже оформились – переехать и строить жизнь в условиях новых возможностей.

Александр Симанович:

Все мои знакомые сейчас тоже играют, пользуются «Оплати». Удобный сервис, удобно все оплачивать. Надеюсь, дальше будет все развиваться у них, и можно будет все оплачивать приложением.

Приложение «Оплати» Александр установил на свой смартфон еще осенью – комфортно оплачивать проезд в транспорте. Потом распробовал удобный интерфейс, оценил мобильность при оплате коммуналки, в магазине и на заправке. Сейчас до сотни транзакций в месяц – все через «Оплати».

Хранить деньги на электронном кошельке и совершать платежи – выполнив одно из этих условий, получил шанс на победу в рекламной игре. Мечтал об iPhone, а выиграл квартиру. В прямом эфире радио «Мир» назвали имя счастливчика.

И квартиру выиграл Симанович Александр Александрович из города Могилев.

Олег Кондратенко, директор IT-компании LWO:

Мы ведем несколько рекламных игр. Сейчас идет игра в «Мечта Оплати 3». В ней можно выиграть и квартиры, и самокаты, и колонки большие и маленькие. Соответственно, каждый человек, в зависимости от того, какие транзакции, какие покупки он совершает, может выиграть какой-то приз. Чем больше покупок, тем больше призов. Чем больше денег в системе, тем больше шансов выиграть. Каждый месяц около миллиона где-то шансов, разыгрывают определенное количество призов. Тот, кто делает правильные вещи, получает правильные шансы. Вот, например, сейчас молодой человек из Могилева выиграл квартиру. Значит, еще одна семья получит свой угол, получит возможность свить новое гнездышко. Будут рождаться детки, будет новая семья белорусов. И это здорово.

Поздравить победителя приехали и партнеры мобильного сервиса. ООО «Дверной сезон» подарили сертификат на сумму 500 рублей, чтобы в квартире стояли надежные двери. Директор ЗАО «Сделай сам» вручила сертификат и дисконтную карту со скидкой сроком на три года.

Елена Колонтаева, директор сети магазинов «Сделай сам»:

Мы давние партнеры, и, безусловно, нам очень нравится сотрудничать. Потому что эта система четко работает, людям приятно пользоваться их приложением. Победителю мы подарили дисконтную карту нашу как новоселу на три года с максимальной скидкой, и мы подарили сертификат.

Рекламные игры с полезными и весьма нужными подарками от мобильного сервиса уже приятная традиция. В эти дни «Оплати» запустил еще и реферальную программу «Пригласи друга». Из своего профиля прямо в приложении можно отправить ссылку по SMS или в любом мессенджере другу. Если он зарегистрируется в приложении, то на электронный кошелек придет 5 рублей. 100 друзей – 500 рублей.

Олег Кондратенко:

Эта программа позволит приглашать друзей, за это получать бонусы. Люди, которые будут приглашены в систему, смогут попробовать, что это на самом деле быстро, легко, удобно, безопасно. Но самое главное – вместе со своими друзьями они смогут покупать билеты, отдыхать, развлекаться. Они будут экономить свое время, получать удовольствие.