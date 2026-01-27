Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности при выходе на лёд

С наступлением морозов на лед выходят любители подледного клева. Как правильно вести себя на замерзших водоемах во время рейдов напоминают сотрудники МЧС и ОСВОД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они проверяют у рыбаков наличие средств самоспасения, а также рассказывают, как оказать помощь утопающим. Лед не всегда бывает безопасным. Стоит учитывать глубину водоема: чем он больше, тем дольше процесс обледенения, особенно если есть течение. И не стоит забывать про цвет льда: голубой – прочный, а белый, серый или желтый – ненадежный.