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Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности при выходе на лёд

27 января 2026 07:11
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С наступлением морозов на лед выходят любители подледного клева. Как правильно вести себя на замерзших водоемах во время рейдов напоминают сотрудники МЧС и ОСВОД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они проверяют у рыбаков наличие средств самоспасения, а также рассказывают, как оказать помощь утопающим. Лед не всегда бывает безопасным. Стоит  учитывать глубину водоема: чем он больше, тем дольше процесс обледенения, особенно если есть течение. И не стоит забывать про цвет льда: голубой – прочный, а белый, серый или желтый – ненадежный.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности при выходе на лёд-2

Дмитрий Титко, начальник Воложинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Обязательно должны быть надеты жилеты. При выходе на лед иметь при себе веревку. При необходимости – металлические штыри, чтобы могли в случае, если провалились под лед, выбраться на безопасное место, на берег.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности при выходе на лёд-4

Замерзшая водная гладь часто только кажется крепкой, под снегом – опасность, которую люди недооценивают. И это тот случай, когда цена ошибки может быть фатальна.

# МЧС Беларуси # Погода # Погода в Беларуси # Правила безопасности

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