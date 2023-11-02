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В Гродно установили ветро-солнечную электростанцию

02 ноября 2023 06:41
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Новости Беларуси. На одной из улиц Гродно установили ветро-солнечную электростанцию. Она решит вопрос наружного освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно установили ветро-солнечную электростанцию-1

Такие автономные источники размещают на труднодоступных участках дорог, где нет кабельных сетей. Мини-электростанция будет работать круглосуточно. Аккумуляторы зависят только от природной энергии.

В Гродно установили ветро-солнечную электростанцию-4

Руслан Черных, начальник элекроизмерительной лаборатории Гродненского предприятия «Горсвет»:

Если мы будем ставить только солнечную панель, будет проблема. В темное время суток у нас не будет идти заряд аккумуляторов. Здесь применен ветрогенератор 100-ваттный, то есть независимо от дня или ночи у нас идет зарядка аккумуляторов от ветра.

Проект пилотный. Если он окажется удачным, подобные фонари появятся по всему городу.

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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