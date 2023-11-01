Губернаторский дворец в Витебске планируют восстановить: что там будет?

В Витебске готовится к реконструкции губернаторский дворец. По проекту памятник архитектуры приблизится к былой роскоши. Специалисты планируют максимально вернуть зданию исторический облик: восстановить планировку и интерьеры, а также открыть галерею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экскурсионным маршрутом прошла Александра Ходюкова.

Ученый секретарь Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов скрупулезно собирает факты об истории губернаторского дворца. Несмотря на то, что внешний облик здания сохранился практически в первозданном виде, узнать, как выглядела его первоначальная планировка удалось только недавно. Благодаря запросам в архивы на руках план дома 1830 года и возможность в будущем восстановить былые интерьеры.

Валерий Шишанов, ученый секретарь Витебского областного краеведческого музея:

В этом коридоре были комнаты служебные, ведь дворец – это не только представительская резиденция. Здесь находились и различные учреждения, канцелярия губернатора, а потом и генерал-губернатора. Поэтому здесь и соответствующая архитектура.