Квартиры в центре по стоимости вторички на окраине. Следователи установили крупную схему мошенничества

Новости Беларуси. Более 200 потерпевших и миллионы рублей ущерба. Следственный комитет вычислил и привлек к ответственности «черных» бизнесменов. Трое мужчин проворачивали незаконные сделки в сфере строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы ввести людей в заблуждение, они арендовали офис в центре Могилева и даже создали колл-центр. Мужчины находили место для застройки и предлагали потенциальным покупателям купить квартиры в центре по стоимости вторичного жилья на окраине. А получив деньги от дольщиков, тратили их в личных целях.

Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Когда схема перестала работать, а аппетиты росли, фигуранты придумали новый план. Они стали предлагать людям инвестировать в их «бизнес-проект» деньги под хороший процент, а также приобрести облигации. Как позже выяснилось, ряд из них были необеспеченные. Действия фигурантов квалифицированы по части 4 статьи 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К двоим фигурантам с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.