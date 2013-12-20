Белорусские спецслужбы отмечают профессиональный праздник

Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник 20 декабря отмечают чекисты. Руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С момента создания белорусской спецслужбы она ежедневно решает ответственные задачи по защите национальных интересов страны от внешних и внутренних угроз, обеспечению ее суверенитета и социально-политической стабильности в обществе. Эта работа требует большого профессионализма, целеустремленности и мужества, что в полной мере присуще нынешнему поколению чекистов.