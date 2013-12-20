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Учитель начальных классов из поселка Светлоборск – лучший молодой специалист в сфере образования Пуховичского района

20 декабря 2013 13:47
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Новости Беларуси. Учительница начальных классов Светлоборской средней школы названа лучшим молодым специалистам в сфере образования Пуховичского района. В деревенской школе Наталья Войцеховская работает второй год. Пришла сюда после окончания педагогического университета. В ее классе всего четыре ученика.

По условиям конкурса, Наталья Геннадьевна проводила открытые уроки, готовила домашнее задание, демонстрировала свое ораторское мастерство. Учительница небольшой деревенской школы обошла педагогов из гимназии и городских учреждений образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Войцеховская, учительница начальных классов Светлоборской средней школы Пуховичского района:
Уроки очень интересные, детям нравятся, они всегда работают хорошо, отдачу детей я очень чувствовала, потому что готовятся к урокам всегда, стараются меня поддерживать, очень меня любят, то же самое всегда говорят, как любят учительницу. Поделки различные делаем. И дальше буду в таком духе продолжать. Хочу в этой же школе остаться.

Сергей Лукьянов, ученик 2-го класса Светлоборской средней школы Пуховичского района:
Когда мы были в первом классе, она нас учила читать, писать. Чтобы я хорошо себя вел, понимал, что как домашние задания делать, чтобы я знал и понимал все, когда вырасту.

# общество # Образование в Беларуси # Наталья Войцеховская # Светлоборская средняя школаПуховичского района

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