Дороги в Минске: какими будут новые «спящие полицейские» и когда исчезнут ямы на дорогах?

Новости Беларуси. Тема - столичные дороги. Фактически каждый второй житель Минска передвигается на автомобиле. При этом любителей пройтись пешком или проехать на велосипеде с каждым годом становится все больше. Идти или ехать всегда хочется с комфортом. Об этом и поговорим с генеральным директором ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денисом Глинским.

Тема, которая волнует сегодня многих автомобилистов – искусственные неровности на дороге, или, как их принято в народе называть - «Спящие полицейские». Скоро их появится больше, и стандарты их изменятся. Как они будут выглядеть, чем вызваны стандарты высоты и почему иногда нет знаков, их предупреждающих?

А ямочный ремонт в городе. Можно ли отказаться от него?

Ремонтируют ли дороги по ночам, и почему так часто ремонт идет в самый час пик движения в городе?

Какие новые технологии применяются, чтобы дорога служила дольше?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!