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Могилёв принимает акцию «Марафон единства»

22 ноября 2024 06:41
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Общественно-культурную акцию «Марафон единства» принимает Могилев. В двухдневной программе «НЕскучные НЕлекции», уникальные выставки, знаковые встречи, мастер-классы, выступления артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилёв принимает акцию «Марафон единства»-2

В новой серии масштабного праздника десятки ярких мероприятий. Будет и где подкрепиться, поезд фуд-траков сделает остановку в областном центре. Одной из изюминок насыщенной программы станет новый проект «Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент», объединяющий людей, которые внесли большой вклад в развитие нашей государственности. 

Впервые на «Марафоне единства» презентуют и проект под названием «Знания без границ». Впереди два дня ярких встреч и незабываемых эмоций. Кульминацией акции станет концерт «Время выбрало нас!»

# Государственная политика

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