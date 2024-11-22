Могилёв принимает акцию «Марафон единства»

Общественно-культурную акцию «Марафон единства» принимает Могилев. В двухдневной программе «НЕскучные НЕлекции», уникальные выставки, знаковые встречи, мастер-классы, выступления артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новой серии масштабного праздника десятки ярких мероприятий. Будет и где подкрепиться, поезд фуд-траков сделает остановку в областном центре. Одной из изюминок насыщенной программы станет новый проект «Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент», объединяющий людей, которые внесли большой вклад в развитие нашей государственности.

Впервые на «Марафоне единства» презентуют и проект под названием «Знания без границ». Впереди два дня ярких встреч и незабываемых эмоций. Кульминацией акции станет концерт «Время выбрало нас!»