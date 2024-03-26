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МВД: в Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности

26 марта 2024 17:00
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После трагических событий в Подмосковье дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности приняты в нашей стране, сообщил министр внутренних дел. Правоохранители делают все возможное, чтобы белорусы и зарубежные гости чувствовали себя спокойно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: в Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Стараемся делать так, чтобы не беспокоить людей. Все находилось под нашим контролем, в том числе и в оперативном плане, начиная от границ нашего государства, территорией городов, сел, мы обеспечиваем безопасность. На сегодня, с учетом теракта, с учетом того, что произошло, мы анализировали и приняли адекватные меры для обеспечения безопасности наших граждан.

Определены объекты, требующие повышенного внимания. В основном это места массового скопления людей. Увеличена плотность нарядов, которые для обеспечения эффективности усилены бойцами ОМОН.

# Национальная безопасность # общество # Иван Кубраков

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