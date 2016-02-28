В Гродно прошёл этап республиканского конкурса профмастерства

Новости Беларуси. Будущие штукатуры маляры и сварщики боролись за звание лучшего. В Гродно прошёл этап республиканского конкурса профессионального мастерства. Учащиеся специализированных лицеев и колледжей на протяжении нескольких дней резали, пилили и варили, добиваясь эталонного результата. Легко ли освоить рабочую специальность, узнавал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Надажынский со столярным инструментом на «ты» ещё со школьной скамьи. Говорит, всегда нравилось работать с деревом, этот материал требует особого отношения.

Максим Надажынский, учащийся Гродненского государственного профессионального лицея строителей №1:

Надо знать точно все размеры. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь.

Сегодня Максим и ещё десятки ребят решили побороться за звание лучшего в своей профессии. В областной центр приехали будущие каменщики, маляры, сварщики и столяры со всего региона. Они пока еще учатся, но на конкурсе к ним требования, уже как к профессионалам.

И если у столяров древесина – материал податливый, то сварщикам с металлом приходится буквально сражаться. При этом сварной шов должен быть как под линеечку, определённой ширины и толщины.

Андрей Жамойдик, учащийся Гродненского государственного профессионального лицея строителей №1»:

На самом деле, есть такие швы, что нужна точность, как у ювелира. Настолько надо сделать их идеально, что не объяснить.

Но самая ответственная работа, пожалуй, у каменщиков. Ведь от их мастерства зависит устойчивость целых зданий.

Юрий Карнелович, СТВ:

Это только на первый взгляд профессия каменщика кажется лёгкой и простой. Бери раствор, клади кирпич. На самом же деле необходимо знать как минимум свойства того же кирпича и правильно приготовить раствор. А самое главное, соблюдать все параметры кладки. Вот у меня с первого раза ничего не получилось.

В эту профессию приходят только самые увлечённые ребята. Артур Аксель, к примеру, помогал брату строить дом, да так втянулся, что без кирпичей и блоков теперь не представляет свою жизнь.

Артур Аксель, учащийся Гродненского политехнического колледжа:

Если хороший каменщик будет, он будет везде востребован. И может в дальнейшем получать хорошие деньги.

Подобные конкурсы профессионального мастерства на людей действуют лучше любой рекламы.

Еленя Железнякович, организатор конкурса, директор Гродненского государственного профессионального лицея строителей №1:

Молодые люди всё-таки выбирают строительную специальность, хоть она тяжёлая, трудная, но даёт радость в жизни. И радостно, что именно рабочая специальность, потому что, получив рабочую специальность, он в последующем может получить и высшее образование, и человек будет востребован в этом обществе.

Кстати, лучшие в своих номинациях будут представлять регион на республиканском конкурсе. А там получат возможность доказать свой профессионализм уже на мировом финале в столице ОАЭ Абу-Даби.