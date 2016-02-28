Как найти баланс между стремительным развитием технологий и здоровым воспитанием детей?

Современная реальность такова, что компьютер является неотъемлемой частью жизни наших детей. Конечно же, родители задают вопрос: как же найти баланс между стремительным развитием технологий и здоровым воспитанием наших детей?

Компьютеры ворвались в нашу жизнь лет 20 назад. И то, что вчера казалось роскошью, сегодня — необходимость.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Можно ли представить современное образование без компьютерных технологий?

Алла Аркашева, учитель:

Нет, конечно, невозможно. Потому что весь наш образовательный процесс, в принципе, на данный момент строится на информационных технологиях. Вся информация, которая представляется, доступна в Интернете: все учебные пособия, дополнительные занимательные упражнения, которые помогают отрабатывать.

Игра у ребенка является основным видом деятельности. Через нее он познает мир, поэтому у развивающих компьютерных игр большая перспектива в образовании — так считают специалисты.

Ольга Новик, психолог:

Часто существует мнение, что игры могут вызывать игровую зависимость. Но, как правило, опасение такое должно возникать, когда игра возникает как замена родительскому вниманию, когда ребенок предназначен сам себе, и родители используют игру для того, чтобы заниматься домашними делами, работой.

Единственный способ избежать вредного воздействия — ограничить пребывание ребенка за компьютером и не превышать гигиенические нормы для компьютерных игр.

Это избавит от лишних нагрузок на глаза, опорно-двигательный аппарат и нервную систему ребенка.

Михаил Важенин, ведущий научный сотрудник Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

Чем чаще и больше, тем хуже все остальное, то есть запускается учеба, хромает здоровье, возникают проблемы в семье, в школе. Поэтому надо четко знать, что младшим школьникам — 20-30 минут, старшеклассникам — до часа, взрослым — 2-4 часа в зависимости от желания, желательно ограничиваться двумя часами.

Мы живем в электронный век высоких скоростей — это факт.

Изолировать ребенка от компьютерных технологий — задача трудновыполнимая. И мы не уверены, что в современном мире это пойдет малышу на пользу.

Но в наших силах научить их использовать скорость и мощь техники себе во благо, те самым предупредить ее разрушительное влияние, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.