Как найти баланс между стремительным развитием технологий и здоровым воспитанием детей?

Современная реальность такова, что компьютер является неотъемлемой частью жизни наших детей. Конечно же, родители задают вопрос: как же найти баланс между стремительным развитием технологий и здоровым воспитанием наших детей?
Компьютеры ворвались в нашу жизнь лет 20 назад. И то, что вчера казалось роскошью, сегодня — необходимость.
Юлия Крепчук, корреспондент:
Можно ли представить современное образование без компьютерных технологий?
Алла Аркашева, учитель:
Нет, конечно, невозможно. Потому что весь наш образовательный процесс, в принципе, на данный момент строится на информационных технологиях. Вся информация, которая представляется, доступна в Интернете: все учебные пособия, дополнительные занимательные упражнения, которые помогают отрабатывать.
Игра у ребенка является основным видом деятельности. Через нее он познает мир, поэтому у развивающих компьютерных игр большая перспектива в образовании — так считают специалисты.
Ольга Новик, психолог:
Часто существует мнение, что игры могут вызывать игровую зависимость. Но, как правило, опасение такое должно возникать, когда игра возникает как замена родительскому вниманию, когда ребенок предназначен сам себе, и родители используют игру для того, чтобы заниматься домашними делами, работой.
Единственный способ избежать вредного воздействия — ограничить пребывание ребенка за компьютером и не превышать гигиенические нормы для компьютерных игр.
Это избавит от лишних нагрузок на глаза, опорно-двигательный аппарат и нервную систему ребенка.
Михаил Важенин, ведущий научный сотрудник Республиканского научно-практического центра психического здоровья:
Чем чаще и больше, тем хуже все остальное, то есть запускается учеба, хромает здоровье, возникают проблемы в семье, в школе. Поэтому надо четко знать, что младшим школьникам — 20-30 минут, старшеклассникам — до часа, взрослым — 2-4 часа в зависимости от желания, желательно ограничиваться двумя часами.
Мы живем в электронный век высоких скоростей — это факт.
Изолировать ребенка от компьютерных технологий — задача трудновыполнимая. И мы не уверены, что в современном мире это пойдет малышу на пользу.
Но в наших силах научить их использовать скорость и мощь техники себе во благо, те самым предупредить ее разрушительное влияние, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.