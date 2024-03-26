В Брестской области начались сборы военнообязанных

Сборы военнообязанных начались в Брестской области. От региона более тысячи человек задействуют в мероприятиях проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сборы военнообязанных начались в Брестской области. От региона более тысячи человек задействуют в мероприятиях проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них – офицеры запаса и организационное ядро. Люди, которые уже проходили службу и знакомы с материально-технической базой и задачами воинской части. Традиционно после прибытия проведут боевое слаживание. Военнообязанные возобновят навыки в работе с уже привычной техникой, а также ознакомятся с новинками вооружения. После мастерство будут оттачивать на специализированных учениях.
Андрей Денисюк:
В настоящее время представлена уникальная возможность проверить, скажем так, свои силы, насколько я еще способен в защите Родины. Ну, пообщаться с боевыми товарищами, научиться чему-то новому.
Александр Снатко:
Сборы обязательно нужны каждому офицеру. Офицер, мужчина должен выполнить свой долг по защите Родины. Есть и Конституция, присяга, все это помнят, все знают.
Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:
Мы сегодня видим, какая обстановка складывается у наших границ. Да и даже не касаясь обстановки, если ты хочешь мира, то надо готовиться к войне. Поэтому, наверное, каждый гражданин нашей страны, в первую очередь мужчина, он должен быть готов защитить свою Родину.
Призывать и направлять в части военнообязанных планируют в течение недели. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.