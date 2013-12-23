Новости Беларуси. В Гродно появилась первая в Беларуси ёлка с протезом - верхушку дерева сломал ветер, а местные умельцы изготовили из подручных материалов протез. Провели операцию и нарастили новую искусственную верхушку. Изобретатели говорят, что действовали исключительно из лучших побуждений - решили "подлечить" дерево, чтобы оно не портило вид города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Дорошук, автор идеи:

Обломанную ель перед Новым годом как-то граждане не очень хорошо воспринимают, нужно было придумать что-то такое. Естественно, посадить живую ель - она через месяц может осыпаться просто. Пока одна из веточек там отрастет - решили сделать искусственный протез.

Сами горожане к курьезному изобретению относятся неоднозначно: гродненцы поделились на два лагеря - сторонников и противников модернизации новогоднего символа.

Светлана Якимович:

Ну, наверное, не совсем правильно.. Пусть бы осталась, как есть...

Виктор Бейдгер:

К празднику Рождества многие хотят получить подарки, и замечательный искусственный протез - подарок - получила елка.