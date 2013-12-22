Чем привлекает людей жизнь на природе, и как планируют отмечать Новый год жители хуторов?

Новости Беларуси. Новый год уже не за горами. Витрины магазинов, наряженные елки и праздничные песни, кажется, уже повсюду. Правда, если в городе надвигающийся 2014 чувствуется во всю, то на отдаленных хуторах праздника, равно как и снега, пока нет. Его могут сделать разве что сами люди, живущие наедине с природой. И делают! Украшают ели во дворе, готовят сани, чтобы запрячь в них лошадь – символ нового года. Например, в Витебской области, в отличие от других, - наибольшее количество отдаленных от городов деревень и хуторов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Воинов:

Поступает от насоса вода в накопитель. Холодная. Проходит через бойлер, который греется остаточным теплом от варочной печи. И всегда есть горячая вода.

Душевая кабина на хуторе – это практически единственная вещь, напоминающая о городской жизни. Дмитрий Воинов несколько лет назад отказался жить в столице и переехал в Шумилинский район. Поближе к природе и свежему воздуху.

Дмитрий Воинов:

Никаких парковок, пробок, проблем, стрессов. И гораздо лучше работается в деревне, чем в городе.

Дмитрий сделал свой выбор в сторону хутора. Живет на природе, держит кроликов и коз. А остальное время посвящает любимому делу - ведет блог в интернете, где пишет о природе, охоте, рыбалке и диких животных.

Дмитрий Воинов:

Сейчас я заканчиваю свою вторую книгу. Она будет посвящена волку одноухому.

На мушке его ружья побывало немало животных, причем как мелких, так и весьма крупных. Об этом красноречиво рассказывают трофеи, развешанные в доме повсеместно: шкура лося, многочисленные рога и даже черепа.

Дмитрий Воинов:

Здесь все хищники, кроме горностая и ласки. Потому что очень маленькие хищники. Черепок у них, как у мышки практически. И выделать его я не знаю как. Это надо быть специалистом, чтобы выделать его.

Медвежий череп, правда, добыл охотник не в Беларуси, а в Сибири. Тогда Дмитрий столкнулся фактически нос к носу с животным.

Дмитрий Воинов:

У меня было специальное оборудование, привязанное к плоту, длинный меховой чехол, пропитанный солидолом, и в нем одностволка всегда заряженная. И я в него выстрелил.

В белорусских лесах Дмитрий тоже охотится. Правда, уже с фотоаппаратом.

Правда, на мушку своеобразного фоторужья попадаются далеко не все обитатели леса, который окружает хутор Дмитрия. Например, до сих пор так и не удалось фото-охотнику поймать краснокнижницу рысь. Удается лишь смотреть на Мазур-Фин. Такое имя своей красавице-соседке дал наш хуторянин.

Дмитрий Воинов:

Она обитает в том лесу, который за ручьем, который впадает в Двину. Там когда-то был старый, больше ста лет ему было, ельник. И она выбрала себе это место недоступное: там и овраги, и кусту, плохо убранная делянка огромная. И вот она там обитает практически безвылазно.

А Дмитрий практически безвылазно обитает на своем хуторе. И понятно почему: тихо и спокойно. Ощущается полное единение с природой. Нет шума и городской суеты. Цивилизация где-то там… Но и ее прелести также необходимы. Например, магазины.

Продукты хуторянин покупает в автолавке. Она сюда приходит 2 раза в неделю. При необходимости можно добраться до города и самостоятельно. На таком ё-байке. Его хозяин собрал своими руками. Без дополнительной подзарядки можно проехать до 70 километров. Вот такой своеобразный велосипед, мощностью в две лошадки.

У других хуторян Шумилинщины тоже есть лошадка. Правда, одна. Но зато настоящая.

Урга – гордость семьи Бычковых. На нем любят покататься и дети, и внуки, и сами родители. Летом – верхом, а зимой – в санях.

Покататься на санях по скрипучему снегу да еще с ветерком нам, к сожалению, так и не удалось. Равно как и на повозке – ее хозяин пока еще не успел отреставрировать.

Анатолий Бычков:

Бывшая линейка, которая использовалась для того, чтобы нашего сынка Алешу возить в школу. Он у нас ходил в Мишневичи. 5 километров - далеко было добираться. Эта линейка будет восстановлена в честь Лоры. И будет она на ней кататься.

Конечно, ведь не престало хуторянам-дворянам на телеге ездить!

Анатолий и Лариса Бычковы:

Извините, это двор, а там вот столбы. Поэтому мы столбовые дворяне.

Кстати, у хуторских дворян с приходом зимы, пусть и несколько бесснежной, дел стало меньше: урожай с грядок собран, цветы, коих у Ларисы немало, укрыты еловыми лапками. Остается коротать вечера супругам за чаепитием и ждать, когда же из гимназии на выходные приедет Бычков-младший.

Анатолий и Лариса Бычковы:

Вот семейство наше. Оно большое: 5 детей, 5 внуков. Младшенький сынок учится в Лесковичах в гимназии. Завтра ждем его из гимназии, он должен подъехать.

Жизнь на хуторе, вдали от цивилизации, для Анатолия Бычкова и его супруги – это не только ежедневные заботы и труд, но и атмосфера, позволяющая окунуться в мир спокойствия и умиротворения. И, конечно, повод вспомнить свою жизнь, а точнее самые яркие ее моменты.

Анатолий Бычков:

На этом камне выбиты колосья. И вот эти колосья – они означают периоды жизни человека. Я добрался до зрелого возраста – вот колос. Остается мне колок вот такой изобразить, когда уже колосья роняют зерна на землю. Но последний колос, это уже выбивают потомки.

К слову, Анатолий Бычков – не простой хуторянин. А настоящий моряк, правда, в прошлом. Капитан второго ранга даже на суше продолжает свое морское дело. Вот, например, в память о прошлом сконструировал весельные катамараны.

Анатолий Бычков:

Они представляют из себя две байдарки, связанные вместе. Конструкция очень простая, надежная, проверенная еще мореплавателями Лемурии.

Полностью углубиться в воспоминания хуторянам в последнее время не удается. Ведь скоро Новый год, о праздновании которого думать надо еще осенью. Новогодние хлопоты в самом разгаре, ведь нужно не только о праздничном столе думать, но соответствующую атмосферу создавать. Начинать решили прямо сегодня. Дмитрий подошел к вопросу традиционно — с елки.

А вот чета Бычковых решила не мелочиться и предложила своего Ургу в качестве национального символа наступающего года. Ведь он просто не имеет права взбрыкнуть в 2014.

Анатолий Бычков:

Раз год Лошади, значит будем наряжать лошадь!