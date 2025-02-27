В Гродно подводят итоги социально-экономического развития региона за 2024-й

Лидирующие позиции по шести из восьми критериев. В Гродно подводят итоги социально-экономического развития региона за 2024 год. Область не только в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, но и существенно увеличивает финансирование значимых проектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не доработали в минувшем году в части привлечения инвестиций. Еще один чувствительный вопрос – строительство арендного жилья. По этим направлениям будут выработаны конструктивные решения.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Год был удачный для Гродненской области. Мы сохранили положительную динамику роста экономики. Мы сохранили положительную динамику роста как реальных доходов населения, так и начисленной заработной платы. Мы видим увеличение поступлений в бюджет. Мы активизируем не просто жилищное строительство, а все-таки доведенные показатели строительства жилья с господдержкой, какие меры еще дополнительно надо принять, чтобы сделать наше жилье более доступным для граждан.

На коллегии также озвучили результаты проверки выполнения поручений Президента по содержанию и зимовке крупного рогатого скота, обеспеченности животных кормами, состоянию машинных дворов. Динамика наблюдается положительная. В области построено более 35 современных молочно-товарных комплексов, где в том числе созданы и достойные условия для работников.