В Гродно подводят итоги социально-экономического развития региона за 2024-й
Лидирующие позиции по шести из восьми критериев. В Гродно подводят итоги социально-экономического развития региона за 2024 год. Область не только в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, но и существенно увеличивает финансирование значимых проектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не доработали в минувшем году в части привлечения инвестиций. Еще один чувствительный вопрос – строительство арендного жилья. По этим направлениям будут выработаны конструктивные решения.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Год был удачный для Гродненской области. Мы сохранили положительную динамику роста экономики. Мы сохранили положительную динамику роста как реальных доходов населения, так и начисленной заработной платы. Мы видим увеличение поступлений в бюджет. Мы активизируем не просто жилищное строительство, а все-таки доведенные показатели строительства жилья с господдержкой, какие меры еще дополнительно надо принять, чтобы сделать наше жилье более доступным для граждан.
На коллегии также озвучили результаты проверки выполнения поручений Президента по содержанию и зимовке крупного рогатого скота, обеспеченности животных кормами, состоянию машинных дворов. Динамика наблюдается положительная. В области построено более 35 современных молочно-товарных комплексов, где в том числе созданы и достойные условия для работников.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Независимо от того, какой комплекс, новый, старый, если персонал этого комплекса работает, относится с душой к тому делу, которое поручено ему, к животным, то и состояние животных, и количество молока, которое дают, соответствует тем требованиям, которые предъявляют сегодня и Президент страны, и вообще тем ГОСТам, которые сегодня предъявляются этому направлению.
Гродненский регион активно готовится и к весенне-полевым работам. В некоторых хозяйствах уже началась ранняя подкормка озимых. Готовность автопарка сельхозтехники – уже свыше 90 %.