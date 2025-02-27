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В Гродно подводят итоги социально-экономического развития региона за 2024-й

27 февраля 2025 11:13
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Лидирующие позиции по шести из восьми критериев. В Гродно подводят итоги социально-экономического развития региона за 2024 год. Область не только в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, но и существенно увеличивает финансирование значимых проектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно подводят итоги социально-экономического развития региона за 2024-й-2

Не доработали в минувшем году в части привлечения инвестиций. Еще один чувствительный вопрос – строительство арендного жилья. По этим направлениям будут выработаны конструктивные решения. 

В Гродно подводят итоги социально-экономического развития региона за 2024-й-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Год был удачный для Гродненской области. Мы сохранили положительную динамику роста экономики. Мы сохранили положительную динамику роста как реальных доходов населения, так и начисленной заработной платы. Мы видим увеличение поступлений в бюджет. Мы активизируем не просто жилищное строительство, а все-таки доведенные показатели строительства жилья с господдержкой, какие меры еще дополнительно надо принять, чтобы сделать наше жилье более доступным для граждан. 

На коллегии также озвучили результаты проверки выполнения поручений Президента по содержанию и зимовке крупного рогатого скота, обеспеченности животных кормами, состоянию машинных дворов. Динамика наблюдается положительная. В области построено более 35 современных молочно-товарных комплексов, где в том числе созданы и достойные условия для работников.

В Гродно подводят итоги социально-экономического развития региона за 2024-й-6

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Независимо от того, какой комплекс, новый, старый, если персонал этого комплекса работает, относится с душой к тому делу, которое поручено ему, к животным, то и состояние животных, и количество молока, которое дают, соответствует тем требованиям, которые предъявляют сегодня и Президент страны, и вообще тем ГОСТам, которые сегодня предъявляются этому направлению. 

Гродненский регион активно готовится и к весенне-полевым работам. В некоторых хозяйствах уже началась ранняя подкормка озимых. Готовность автопарка сельхозтехники – уже свыше 90 %.

# Александр Вольфович # Виктор Каранкевич # Экономика # Государственная политика

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