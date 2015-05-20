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До трех суток могут находиться иностранцы без визы в Беловежской пуще, имея загранпаспорт либо дублирующие его документы

20 мая 2015 07:28
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Новости Беларуси. Правительство утвердило положение о порядке посещения иностранцами Беловежской пущи. Находиться в Национальном парке можно до трех суток, имея загранпаспорт либо дублирующие его документы. Также предварительно необходимо заполнить разрешительную форму.

Документ, дающий иностранцу право на посещение пущи, размещается на сайте Национального парка.

Передвижение гостей по территории без визы возможно по установленным туристическим маршрутам. Попасть в белорусскую часть Нацпарка можно через пункт пропуска «Беловежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беловежская пуща

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