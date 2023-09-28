В Гродно осенью внезапно зацвели каштаны – специалисты связывают это с изменением климата

Новости Беларуси. Необычное природное явление в Гродно. На одной из аллей города зацвели каштаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любопытно, что цветущие ветки – с зелеными листьями, а плодоносящие уже пожелтели. Специалисты связывают это с изменением климата, под которое деревья пытаются подстроиться.

Олег Созинов, заведующий кафедрой ботаники Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Явление повторного цветения, в принципе, обычно для живой природы. Конечно, это аномалия. Потому что вы видите, что не все каштаны цветут. То есть это избранные. Это не признак вида, а индивидуальная реакция отдельных деревьев. Климат стал непредсказуемым, погода очень нестабильна. И одна из причин повторного цветения – это когда весна неклассическая. Например, сухая или очень мокрая.

Впрочем, нетипичному поведению растений экологи удивляются все меньше. Такую аномалию фиксируют несколько лет подряд.