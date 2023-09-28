В Беларуси начинаются мероприятия ко Дню учителю

Новости Беларуси. Благородная профессия, представители которой, сохраняя любовь к детям и верность родной земле, создают будущее страны. Мероприятия, посвященные Дню учителя, начинаются в Беларуси. Сегодня, 28 сентября, станет известно имя лучшего педагога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросам совершенствования сферы образования в нашем государстве внимание на самом высоком уровне. Ведь, как говорит Александр Лукашенко, школа – это храм. Здесь закладывается фундамент будущего каждого человека. А чему и как учить, волнует не только Президента, но и все общество.
Лучших собрал конкурс «Учитель года». Тысяча человек претендовали на участие в нем. К суперфиналу подошли только восемь. За победу предусмотрена материальная награда (главный приз – автомобиль), но организаторы убеждены: куда важнее высокий статус учителя.
Параллельно с конкурсом профессионального мастерства впервые в стране проходит фестиваль под названием «Педагогический дебют», где молодые представители профессии демонстрируют свои умения, знания и навыки, обмениваются опытом с коллегами. А это важно не только накануне праздника – он в Беларуси отмечается в первое воскресенье октября – а ежедневно. Чтобы приумножать все лучшее в национальной системе образования.