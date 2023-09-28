В Беларуси начинаются мероприятия ко Дню учителю

Новости Беларуси. Благородная профессия, представители которой, сохраняя любовь к детям и верность родной земле, создают будущее страны. Мероприятия, посвященные Дню учителя, начинаются в Беларуси. Сегодня, 28 сентября, станет известно имя лучшего педагога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросам совершенствования сферы образования в нашем государстве внимание на самом высоком уровне. Ведь, как говорит Александр Лукашенко, школа – это храм. Здесь закладывается фундамент будущего каждого человека. А чему и как учить, волнует не только Президента, но и все общество.