В Бресте стартует XII Форум городов-побратимов Беларуси и России

Укрепить Союзное государство в условиях внешних вызовов и угроз. Форум городов-побратимов Беларуси и России начинается сегодня, 28 сентября, в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Союзном государстве сейчас решают общую задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Но, как подчеркивает Александр Лукашенко, самая большая ценность – человеческие отношения, общая история, культура, менталитет.

Контакты на уровне регионов активно развиваются. Во время Форума городов-побратимов, а он уже 12-й по счету и продолжится два дня, будут обсуждаться вопросы экономического и делового сотрудничества, обмена опытом работы в социальной сфере, в том числе образовании, культуре и туризме.

Кроме того, запланирована молодежная встреча, в центре внимания которой тема патриотического воспитания. Участники мероприятия – их ожидается более 150 человек – посетят предприятия и знаковые места города, в том числе Брестскую крепость.