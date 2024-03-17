В 19 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов

Новости Беларуси. Ограничения на посещение лесов введены во многих районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за сутки число зон, в которых действуют определенные правила, выросло в шесть раз. Это касается практически всех областей. На данный момент в списке 19 районов, больше всего – в Могилевской области. Ограничения пока не затронули лишь Гродненский регион.
Однако ситуация быстро меняется, поэтому прежде, чем отправиться в лес, стоит ознакомиться с интерактивной картой на сайте Министерства лесного хозяйства. Если зона горит оранжевым – это значит, что посещение массива разрешено, а вот разводить костры нельзя. Также в указанных регионах ограничен въезд транспорта. За нарушение требований может грозить штраф. Отметим, с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Минлесхоза произошло уже 6 возгораний.