В 19 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов

Новости Беларуси. Ограничения на посещение лесов введены во многих районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за сутки число зон, в которых действуют определенные правила, выросло в шесть раз. Это касается практически всех областей. На данный момент в списке 19 районов, больше всего – в Могилевской области. Ограничения пока не затронули лишь Гродненский регион.