В Гродно идёт замена теплосетей. Повлияет ли это на сроки включения отопления?

Новости Беларуси. Вместе с холодами в Беларусь приходит и тепло, только уже по трубопроводам. Отопительный сезон стартовал на территории большей части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в Гродно 21 сентября планируют завершить полное включение отопления в школах, детских садах и больницах. При этом Гродненские теплосети взяли курс на инновации. Современные программные обеспечения и умные помощники сегодня на вооружении специалистов, в городе идет замена старых коммуникаций на современные ПИ-трубы. Благодаря такой работе специалисты заверяют: зима будет теплой, к тому же Гродно сможет исполнить мечту, пожалуй, всех горожан – в ближайшем будущем полностью отказаться от летних отключений горячей воды. Простым языком о сложном – в репортаже Галины Буро.

Микрорайон Грандичи – самый молодой и быстрорастущий в Гродно. Здесь уложены теплосети по последнему слову мировой моды – это ПИ-трубы. Параллельно в старых городских кварталах заменяют коммуникации из прошлого на трубы будущего. Масштабную модернизацию гродненские теплосети ведут последние 26 лет. Начали первыми в Беларуси. Переложили уже около 60 % – это лучший показатель в стране.

Галина Буро, корреспондент:

Во время укладки ПИ-трубы оснащают умной системой дистанционного контроля. То есть, если происходит намокание изоляции, система сама в автоматическом режиме передает сигнал о неисправности в диспетчерскую службу. А это позволяет оперативно предупредить любое ЧП.

ПИ-трубы за счет двойной оболочки лучше сохраняют тепло и долго прослужат. А при укладке не нужен канал из железобетона. Это сокращает сроки строительства и затраты на него. В 2021 году в Гродно заменили больше 18 километров теплосетей. И на этом точку не ставят.

Геннадий Купраш, директор филиала «Гродненские теплосети» РУП «Гродноэнерго»:

У нас имеются дополнительные финансовые средства. И в связи с этим будем продолжать эту работу и в отопительный период. Хочется успокоить наших всех потребителей в том, что теплоснабжение в связи с нашими перекладками у них нарушаться не будет, потому что в проектах сразу же предусмотрено временное теплоснабжение. Будет параллельно сначала смонтирована тепловая сеть для временного теплоснабжения, и только после этого будет проводиться реконструкция.

В подспорье специалистам службы диагностики больше десятка электронных помощников: тепловизоры, трассоискатели, дрон. Могут сделать даже УЗИ швов трубопровода, не раскапывая его.

Даниил Цыбульников, начальник службы диагностики тепловых сетей филиала «Гродненские теплосети» РУП «Гродноэнерго»:

При поиске повреждения специалист проводит уточнение расположения подземных коммуникаций с помощью трассоискателя. К отопительному сезону здесь подготовились инновационно. Насосные станции сами регулируют давление и экономят электроэнергию. А это диспетчерская – мозговой центр управления городскими теплосетями. Современные программы, умные системы, которые подскажут, как эффективно устранить неисправность, а это ускоряет время принятия решения и выезд ремонтной бригады.