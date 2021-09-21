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В Гродно планируют перестать отключать горячую воду летом. Насколько это реально?

21 сентября 2021 17:38
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Новости Беларуси. Вместе с холодами в Беларусь приходит и тепло, только уже по трубопроводам. Отопительный сезон стартовал на территории большей части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно планируют перестать отключать горячую воду летом. Насколько это реально?-1

При этом Гродненские теплосети взяли курс на инновации. Современные программные обеспечения и умные помощники сегодня на вооружении специалистов. Курс на полную информатизацию – это долгожданный бонус для тех горожан, которые очень не любят летние отключения горячей воды.

В Гродно планируют перестать отключать горячую воду летом. Насколько это реально?-4

Борис Митриченко, первый заместитель директора филиала «Гродненские теплосети» РУП «Гродноэнерго»:
В дальнейшем при реализации всех наших задумок, я думаю, и сроки отключения горячего водоснабжения, наверное, что волнует очень многих потребителей города Гродно, могут быть сокращены. А в дальнейшей перспективе, возможно, получится отказаться от отключения горячего водоснабжения в межотопительный период.

В Гродно идет замена теплосетей. Повлияет ли это на сроки включения отопления – здесь подробнее.

# Отключение горячей воды # общество # Борис Митриченко # Галина Буро # Фотофакт

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