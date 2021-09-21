В Гродно планируют перестать отключать горячую воду летом. Насколько это реально?

Новости Беларуси. Вместе с холодами в Беларусь приходит и тепло, только уже по трубопроводам. Отопительный сезон стартовал на территории большей части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом Гродненские теплосети взяли курс на инновации. Современные программные обеспечения и умные помощники сегодня на вооружении специалистов. Курс на полную информатизацию – это долгожданный бонус для тех горожан, которые очень не любят летние отключения горячей воды.