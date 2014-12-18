Новости Беларуси. В Гродно доставили Вифлеемский огонь, зажженный от негасимой лампады в Базилике Рождества Христова на Святой земле. Великую христианскую святыню в Фарном костеле областного центра встречали сотни верующих. Лампаду с символом света, добра и новой жизни установили рядом с главным алтарем храма. Теперь любой желающий, независимо от вероисповедания, может зажечь свечу от Вифлеемского огня и принести его в дом. По традиции, частичка святыни должна обязательно присутствовать на праздничном Рождественском столе.

Жительница Гродно:

Мы каждый себе желаем благополучия, семейного спокойствия и это происходит каждый год. И, конечно, в этом году, чтобы еще лучше было, тепло больше домашнее было, чтобы детям было благополучие, спокойствие душевное и, конечно, здоровье своим близким. Огонь приносишь домой и делишься со своими близкими и родными, чтобы всегда было тепло и ни какого зла домашнего.

Традиция распространения Вифлеемского огня по всему миру в канун Рождественских праздников зародилась почти 3 десятка лет назад в Австрии. Местные скауты доставили святыню к себе на Родину, а затем передали единомышленникам из соседних государств. В Беларусь огонь привозят уже в 15 раз.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела:

Это огонь именно из Вифлеемской гроты. Там, где родился Иисус. Мы привозим этот Вифлеемский огонь, для того, чтобы, как бы так, духовно быть связанным с этим местом рождения, с этой гротой, местом рождения Иисуса Христа.

19 декабря Вифлеемскую святыню торжественно передадут католическим скаутам, чтобы те зажгли свои лампады и развезли огонь по храмам Беларуси. По пути до Минска пламя планируют доставить в Ивье, Лиду и Ивенец, а 21 декабря символ Рождества привезут в кафедральный костел Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.