В Гродно белорусы собрались у Вечного огня в парке Жилибера, чтобы почтить память защитников

Историческая память – одна из основ независимости и суверенитета нашей страны. Дань уважения людям, которые пожертвовали собой за наше будущее, отдали жители Гродно. У Вечного огня в парке Жилибера собрались сотни горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К братской могиле советских воинов и партизан легли алые розы и гвоздики. Свой вечный покой здесь обрели 44 защитника: сержанты и офицеры, народные мстители. Мемориал в городском парке был открыт спустя три года после окончания Великой Отечественной. А в 2025 году, к 80-й годовщине Победы, строители провели реконструкцию памятника. Чтобы величественный десятиметровый гранитный обелиск еще многие годы служил местом преклонения и всенародной памяти.

Владимир Егорычев, житель Гродно:

Это действительно день, который соединяет все лучшие традиции: и трагические, и радостные. И сегодня мы воссоединили все это в одно целое. И этот день празднуют во всем мире. Посмотрите, средства массовой информации поздравляют не только нашего Президента, а весь народ. Оценили, поняли, что белорусы – это образец, пример. И та же операция «Багратион», которая в эти дни была, показала, чего мы стоим.

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