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Елка и снежинка из автомобилей: белорусские водители необычно поздравили всех с наступающим Новым годом

30 декабря 2016 07:30
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Белорусские автолюбители необычно поздравили белорусов с наступающим Новым годом. В Добруше водители выстроили из машин импровизированную елку. С наступлением темноты новогоднюю красавицу даже зажгли – включенные фары стали отличной новогодней иллюминацией.

А в Гродно с высоты птичьего полета можно было наблюдать огромную снежинку из автомобилей. Для ее создания понадобилось более 70 машин и несколько часов почти фигурного вождения. Для создания праздничного узора выбрали самую большую площадку в городе. Гигантскую снежинку также дополнили гирляндой из фар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Автомобили

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