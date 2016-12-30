Елка и снежинка из автомобилей: белорусские водители необычно поздравили всех с наступающим Новым годом

Белорусские автолюбители необычно поздравили белорусов с наступающим Новым годом. В Добруше водители выстроили из машин импровизированную елку. С наступлением темноты новогоднюю красавицу даже зажгли – включенные фары стали отличной новогодней иллюминацией.

А в Гродно с высоты птичьего полета можно было наблюдать огромную снежинку из автомобилей. Для ее создания понадобилось более 70 машин и несколько часов почти фигурного вождения. Для создания праздничного узора выбрали самую большую площадку в городе. Гигантскую снежинку также дополнили гирляндой из фар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.