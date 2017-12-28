«Мы создали эту «Лабораторию мод» для того, чтобы сами дети могли себе отшивать модели». Как создавалась сказка для подиума

Оксана Кавецкая, руководитель театра мод « Kids`Podium»: У нас есть такие предметы, как актёрское мастерство, где мы работаем над своим внутренним раскрытием. У нас прекрасные преподаватели по хореографии, по дефиле и режиссёры-постановщики. Мы все вместе писали сценарий и это всё готовили.

Ольга Гуркова, преподаватель по конструированию и моделированию одежды «Детской лаборатории моды» Театра мод «Kids`Podium»:

В основном коллекцию отшивали и разрабатывали педагоги. Дети принимали участие, но поверхностное, потому что это первая коллекция. И пуговки пришивали, и размечали, и намётывали, даже самые маленькие, хотя бы радовали своим окружением. Мы создали эту «Лабораторию мод» для того, чтобы сами дети могли себе отшивать модели. Они придумали, могли это нарисовать с Ириной Морозовой, а потом со мной сконструировать и отшить эту модель. Когда ребёнок видит от начала и до конца, для него это захватывающий эффект, когда он идёт уже в своей одежде. Он уже это преподносит совсем по-другому.