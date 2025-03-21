Акция по противодействию гибели людей при пожаре проходит в Беларуси

Сотрудники МЧС проводят обходы одиноко проживающих пожилых, а также тех, кто злоупотребляет алкоголем. Задача – проверить условия проживания, напомнить гражданам, на что стоит обратить внимание, чтобы не допустить пожар. Для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность бесплатной установки датчиков задымления. В акции принимают участие также Минздрав, МВД и службы социального обслуживания.

Дмитрий Турчин, начальник главного управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

На начальном этапе мы обучили, можно сказать, даже напомнили соответствующим службам: ЖКХ, медработникам, службам соцпомощи, которые сопряжены с населением практически ежедневно. Мы им рассказали, какие признаки небезопасных условий проживания граждан имеются для того, чтобы они могли оперативно подсказать, ведь ресурсы МЧС тоже ограничены, а когда у нас появляются помощники, мы можем реагировать быстрее.

Сотрудники милиции особый акцент сделают на профилактической работе с неблагополучными семьями, гражданами, ведущими асоциальный образ жизни, а также проживающими с ними по соседству. Спасенные и сохраненные жизни – это самое важное.