Вопрос ценообразования в строительстве рассмотрели в Минстройархитектуры

Рентабельность продаж и энергоэффективность, а также объемные параметры по выпуску инновационной и импортозамещающей продукции в строительстве – итоги завершающей пятилетки обсудили в формате открытого диалога с участием министра архитектуры и строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, такой формат позволяет в свободном режиме рассматривать актуальные вопросы и вносить предложения по урегулированию проблемных моментов. Особое внимание на встрече уделили ценообразованию в строительстве.

Присутствующие отметили, что существует необходимость появления документов в данной сфере, которые помогли бы обеспечить устойчивую работу строителей и достойную оплату их труда, особенно домостроительных организаций.