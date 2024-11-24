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Вопрос ценообразования в строительстве рассмотрели в Минстройархитектуры

24 ноября 2024 08:04
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Рентабельность продаж и энергоэффективность, а также объемные параметры по выпуску инновационной и импортозамещающей продукции в строительстве – итоги завершающей пятилетки обсудили в формате открытого диалога с участием министра архитектуры и строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос ценообразования в строительстве рассмотрели в Минстройархитектуры-2

По словам экспертов, такой формат позволяет в свободном режиме рассматривать актуальные вопросы и вносить предложения по урегулированию проблемных моментов. Особое внимание на встрече уделили ценообразованию в строительстве. 

Присутствующие отметили, что существует необходимость появления документов в данной сфере, которые помогли бы обеспечить устойчивую работу строителей и достойную оплату их труда, особенно домостроительных организаций.

Вопрос ценообразования в строительстве рассмотрели в Минстройархитектуры-4

Анатолий Ничкасов, председатель Республиканского союза строителей:
Вопрос, который инициировал строительный комплекс, и Министерство предложило его рассмотреть. Это вопрос ценообразования в строительстве, те условия, в которых сегодня формируется цена нашего конечного строительного продукта, вопросы, которые влияют на устойчивое развитие строительных организаций, заработную плату, другие аспекты деятельности предприятий, их дальнейшее видение в этом вопросе.

Вопрос ценообразования в строительстве рассмотрели в Минстройархитектуры-6

Сейчас в Министерстве архитектуры и строительства идет работа по подготовке новой системы ценообразования, она позволит решить ряд волнующих вопросов. Что же касается итогов работы, 2024 год стал более чем удачным для отрасли. Ее доля в структуре ВВП страны по итогам января – сентября достигла 5,5%.

# Строительство

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