Вопрос ценообразования в строительстве рассмотрели в Минстройархитектуры
Рентабельность продаж и энергоэффективность, а также объемные параметры по выпуску инновационной и импортозамещающей продукции в строительстве – итоги завершающей пятилетки обсудили в формате открытого диалога с участием министра архитектуры и строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам экспертов, такой формат позволяет в свободном режиме рассматривать актуальные вопросы и вносить предложения по урегулированию проблемных моментов. Особое внимание на встрече уделили ценообразованию в строительстве.
Присутствующие отметили, что существует необходимость появления документов в данной сфере, которые помогли бы обеспечить устойчивую работу строителей и достойную оплату их труда, особенно домостроительных организаций.
Анатолий Ничкасов, председатель Республиканского союза строителей:
Вопрос, который инициировал строительный комплекс, и Министерство предложило его рассмотреть. Это вопрос ценообразования в строительстве, те условия, в которых сегодня формируется цена нашего конечного строительного продукта, вопросы, которые влияют на устойчивое развитие строительных организаций, заработную плату, другие аспекты деятельности предприятий, их дальнейшее видение в этом вопросе.
Сейчас в Министерстве архитектуры и строительства идет работа по подготовке новой системы ценообразования, она позволит решить ряд волнующих вопросов. Что же касается итогов работы, 2024 год стал более чем удачным для отрасли. Ее доля в структуре ВВП страны по итогам января – сентября достигла 5,5%.