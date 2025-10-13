Прямой эфир

В гродненском ТЦ запустили трогательную акцию «Отправь любовь родителям»

13 октября 2025 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Адресовать родному человеку самые важные слова. В одном из торговых центров Гродно запустили трогательную акцию «Отправь любовь родителям», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гродненском ТЦ запустили трогательную акцию «Отправь любовь родителям»-2

Импровизированная почта бесплатная. Любой желающий может воспользоваться праздничными услугами: заполнить на почтовой карточке адресные строки, написать поздравление и нежные слова маме и папе. А работники обязуются отправить письма в срок. Такая корреспонденция точно станет приятным сюрпризом для родных, ее можно сохранить на долгую память. 

В гродненском ТЦ запустили трогательную акцию «Отправь любовь родителям»-4

Валентина Карпович, жительница Гродно:
Благодаря такой возможности лишний раз напомню, что мы дети и мы их любим и благодарны им за то, что они дали нам жизнь.

В гродненском ТЦ запустили трогательную акцию «Отправь любовь родителям»-6

Юлия Синягина, начальник сектора маркетинга торгового центра:
Не очень часто мы говорим своим родителям о том, как сильно мы их любим, и насколько они для нас важны. Поэтому торговый центр предложил своим посетителям сделать это прямо в торговом центре. За 4 дня мы собрали уже более тысячи открыток.

День матери в Беларуси отмечается 14 октября – это праздник, который отражает отношение белорусов к материнству. День отца будем отмечать 21 октября. В этом году праздничные мероприятия будут проходить на протяжении двух недель, чтобы каждый в стране успел выразить бесконечную признательность тем, кто подарил жизнь.  

# Благотворительная акция # Дети и родители # Семья # Брак и семья

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси началась Неделя родительской любви
13 октября 2025 06:09

В Беларуси началась Неделя родительской любви

Лукашенко поздравил Председателя Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева с днём рождения
13 октября 2025 05:50

Лукашенко поздравил Председателя Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева с днём рождения

Аграрии Беларуси намолотили почти 9,5 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой
13 октября 2025 05:46

Аграрии Беларуси намолотили почти 9,5 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой