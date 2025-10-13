В гродненском ТЦ запустили трогательную акцию «Отправь любовь родителям»

Импровизированная почта бесплатная. Любой желающий может воспользоваться праздничными услугами: заполнить на почтовой карточке адресные строки, написать поздравление и нежные слова маме и папе. А работники обязуются отправить письма в срок. Такая корреспонденция точно станет приятным сюрпризом для родных, ее можно сохранить на долгую память.

Валентина Карпович, жительница Гродно: Благодаря такой возможности лишний раз напомню, что мы дети и мы их любим и благодарны им за то, что они дали нам жизнь.

Юлия Синягина, начальник сектора маркетинга торгового центра:

Не очень часто мы говорим своим родителям о том, как сильно мы их любим, и насколько они для нас важны. Поэтому торговый центр предложил своим посетителям сделать это прямо в торговом центре. За 4 дня мы собрали уже более тысячи открыток.

День матери в Беларуси отмечается 14 октября – это праздник, который отражает отношение белорусов к материнству. День отца будем отмечать 21 октября. В этом году праздничные мероприятия будут проходить на протяжении двух недель, чтобы каждый в стране успел выразить бесконечную признательность тем, кто подарил жизнь.