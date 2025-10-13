Прямой эфир

Лукашенко поздравил Председателя Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева с днём рождения

13 октября 2025 05:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко поздравил Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева с днем рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Председателя Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева с днём рождения-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваши многолетний опыт государственной службы и личное участие в становлении Евразийского экономического союза достойны высокой оценки и признания. Убежден, что под Вашим чутким руководством работа основного интеграционного штаба ЕАЭС – Коллегии Евразийской экономической комиссии будет и впредь направлена на укрепление партнерства и построение устойчивых экономических связей между государствами-членами союза на принципах солидарности и взаимного доверия.

Александр Лукашенко пожелал Бакытжану Сагинтаеву доброго здоровья, успехов и новых свершений во благо развития ЕАЭС.

# Александр Лукашенко # ЕАЭС

Другие новости рубрики

Все новости
Аграрии Беларуси намолотили почти 9,5 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой
13 октября 2025 05:46

Аграрии Беларуси намолотили почти 9,5 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой

Новые свершения белорусских селекционеров! Какие породы животных появится в стране?
12 октября 2025 18:44

Новые свершения белорусских селекционеров! Какие породы животных появится в стране?

В Беларуси растёт число аварий с дикими животными. Как не стать участником такого ДТП
12 октября 2025 18:41

В Беларуси растёт число аварий с дикими животными. Как не стать участником такого ДТП