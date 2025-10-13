Лукашенко поздравил Председателя Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева с днём рождения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваши многолетний опыт государственной службы и личное участие в становлении Евразийского экономического союза достойны высокой оценки и признания. Убежден, что под Вашим чутким руководством работа основного интеграционного штаба ЕАЭС – Коллегии Евразийской экономической комиссии будет и впредь направлена на укрепление партнерства и построение устойчивых экономических связей между государствами-членами союза на принципах солидарности и взаимного доверия.

Александр Лукашенко пожелал Бакытжану Сагинтаеву доброго здоровья, успехов и новых свершений во благо развития ЕАЭС.