Аграрии Беларуси намолотили почти 9,5 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой

Белорусские аграрии с полей страны намолотили 9 миллионов 463 тысячи тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Стоит отметить, что это на 331 тысячу тонн больше, чем на эту же дату 2024 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.