Аграрии Беларуси намолотили почти 9,5 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой

Белорусские аграрии с полей страны намолотили 9 миллионов 463 тысячи тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Стоит отметить, что это на 331 тысячу тонн больше, чем на эту же дату 2024 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские аграрии с полей страны намолотили 9 миллионов 463 тысячи тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Стоит отметить, что это на 331 тысячу тонн больше, чем на эту же дату 2024 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минской области собрано 2 миллиона 341 тысяча тонн. Приближаются к 2 миллионам тонн аграрии Брестской и Гродненской областей. Собрано 1 миллион 842 тысячи и 1 миллион 841 тысяча соответственно. Во всех регионах преодолен миллионный рубеж. В Могилевской области убрали 1 миллион 290 тысяч, Гомельской – 1 миллион 127 тысяч, Витебской – 1 миллион 22 тысячи. Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны c 89 % площадей. На 98 % от плана выполнен госзаказ на продовольственное зерно.