Белорус пытался ввезти из Литвы марихуану – ему грозит лишение свободы до 7 лет

На границе с Литвой – новое задержание. В пункте пропуска «Каменный Лог» пограничники остановили автомобиль гражданина Беларуси, который пытался ввезти в страну наркотик. При досмотре машины инспекторы обнаружили пакет с растительным веществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспертиза быстро расставила точки над «i»: это марихуана, относящаяся к особо опасным наркотическим средствам. Сам задержанный заявил, что приобрел товар у неизвестных в Литве и вез его «для личного употребления». Но такие объяснения не спасают от уголовной ответственности. Сморгонская погрангруппа возбудила два уголовных дела – за незаконное перемещение наркотиков через границу и их незаконный оборот. По этим статьям мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.