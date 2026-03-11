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Белорус пытался ввезти из Литвы марихуану – ему грозит лишение свободы до 7 лет

11 марта 2026 07:19
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На границе с Литвой – новое задержание. В пункте пропуска «Каменный Лог» пограничники остановили автомобиль гражданина Беларуси, который пытался ввезти в страну наркотик. При досмотре машины инспекторы обнаружили пакет с растительным веществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус пытался ввезти из Литвы марихуану – ему грозит лишение свободы до 7 лет-2

Экспертиза быстро расставила точки над «i»: это марихуана, относящаяся к особо опасным наркотическим средствам. Сам задержанный заявил, что приобрел товар у неизвестных в Литве и вез его «для личного употребления». Но такие объяснения не спасают от уголовной ответственности. Сморгонская погрангруппа возбудила два уголовных дела – за незаконное перемещение наркотиков через границу и их незаконный оборот. По этим статьям мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.

# Наркотики # Граница # Государственная граница Беларуси

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