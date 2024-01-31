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В Гродненском медуниверситете написали диктант, посвящённый 80-летию Победы

31 января 2024 07:09
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К 80-летию победы. Студенты и сотрудники Гродненского медуниверситета написали диктант. Таким образом они присоединились к патриотической акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском медуниверситете написали диктант, посвящённый 80-летию Победы-1

Выбор текста организаторы доверили профессионалам. Педагоги Института развития образования остановились на отрывке из повести Анатолия Приставкина «Солдат и мальчик». Произведение о детях блокадного Ленинграда.

В Гродненском медуниверситете написали диктант, посвящённый 80-летию Победы-4

Анастасия Цюх, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Текст этот не читала ранее, но появилась мысль, что надо бы прочитать, написала я неплохо, довольна в принципе, ошибок грубых не совершила.

В Гродненском медуниверситете написали диктант, посвящённый 80-летию Победы-7

Светлана Варяница, заместитель председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»:
Мы сегодня, люди XXI века, работаем в основном за клавиатурой компьютеров или планшетов, мобильных телефонов, а этот диктант мы пишем от руки, то есть мы еще эмоционально получаем такой отклик в своем сердце. Наверное, мы запоминаем это навсегда.

Мужество, стойкость и героизм – вечный пример для молодого поколения. В акции принимают участие школы, университеты и библиотеки.

# Великая Отечественная война # общество # Светлана Варяница

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