Власти Швеции готовят новую инструкцию для граждан на случай войны. Обновленную версию разошлют во все домохозяйства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент в ней будет сделан на аспектах, связанных с будущим членством в НАТО, а также тем, как это отразится на безопасности. Предыдущая версия документа была выпущена в 2018 году. Сейчас военно-политическая ситуация складывается иначе, заявили в управлении гражданской защиты, поэтому обновления в тексте необходимы.