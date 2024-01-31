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Власти Швеции готовят новую инструкцию для граждан на случай войны

31 января 2024 07:01
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Власти Швеции готовят новую инструкцию для граждан на случай войны. Обновленную версию разошлют во все домохозяйства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Швеции готовят новую инструкцию для граждан на случай войны-1

Акцент в ней будет сделан на аспектах, связанных с будущим членством в НАТО, а также тем, как это отразится на безопасности. Предыдущая версия документа была выпущена в 2018 году. Сейчас военно-политическая ситуация складывается иначе, заявили в управлении гражданской защиты, поэтому обновления в тексте необходимы.

# Международная политика # общество # Новости Швеции

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