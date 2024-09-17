В Гродненской университетской клинике открыли хирургический корпус

Новые операции, современное оборудование и перепланировка здания. В Гродненской университетской клинике после реконструкции открыли хирургический корпус. Церемонию приурочили ко Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание, построенное около 40 лет назад, уже нуждалось не просто в ремонте, а в полной реновации помещений под нужды динамично развивающейся медицины главной клиники региона. Отремонтировано восемь этажей, строители полностью заменили вентиляционное оборудование, палаты разделили – теперь в них уже не по шесть пациентов, а по два и четыре, на каждый блок – отдельный санузел. Комфортные условия созданы и для медперсонала.

На реконструкцию корпуса затрачено около 19 миллионов рублей. Закуплено и новое оборудование, в том числе диагностическое. Это позволит выполнять более широкий спектр операций. Тем более гродненская больница – один из флагманов региональной медицины – за последнее время здесь начали проводить целый спектр операций, которые ранее жителям области были не доступны.

Сергей Лазаревич, главный врач Гродненской университетской клиники:

Широко развиваем лапароскопическую хирургию, высокий процент сложных высокотехнологичных операций. Плюс к нам пришло травматическое отделение (ортопедия) после окончания ремонта корпуса. Здесь тоже мы выполняем задачу, которую поставил президент по протезированию тазобедренных и коленных суставов.

На очереди в Гродненской университетской клинике ремонт отделения реанимации и операционного блока. Только по хирургическому профилю здесь выполняют до 7 тысяч оперативных и плановых вмешательств в год.