Молодёжь из Беларуси и России отправилась в путешествие по стране в День народного единства

«Время первых» – под таким слоганом в путешествие по нашей стране 17 сентября отправились 120 юношей и девушек из Беларуси и России. Студенты, молодые ученые, представители творческих и рабочих профессий. На брендированных автобусах ребята объедут 18 городов и деревень в каждой области нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение недели участники проекта посетят крупнейшие предприятия, пообщаются с их коллективами и познакомятся с промышленными инновациями. Путешествие началось с обзорной экскурсии по столице. Вечером молодежь будет на трибунах «Минск-Арены», где в честь сегодняшнего праздника состоится культурно-патриотический форум «Если едины – мы непобедимы».

Ксения Секацкая, учащаяся Минского государственного колледжа искусств:

Мне посчастливилось оказаться частью такого проекта, он объединяет. Мероприятия настолько сплачивают друг друга, что столько появляется новых знакомств, друзей. До сих пор со многими ребятами поддерживаем общение.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Проект традиционный и объединяющий, и в этом его важность. Потому что, если бы проект не доказал свою состоятельность, если бы он не был востребован у нашей молодежью, то не стал бы традиционным. А проект действительно очень хороший, наполнен конструктивным общением, хорошими рабочими проектами.