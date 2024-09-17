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Молодёжь из Беларуси и России отправилась в путешествие по стране в День народного единства

17 сентября 2024 10:34
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«Время первых» – под таким слоганом в путешествие по нашей стране 17 сентября отправились 120 юношей и девушек из Беларуси и России. Студенты, молодые ученые, представители творческих и рабочих профессий. На брендированных автобусах ребята объедут 18 городов и деревень в каждой области нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжь из Беларуси и России отправилась в путешествие по стране в День народного единства-2

В течение недели участники проекта посетят крупнейшие предприятия, пообщаются с их коллективами и познакомятся с промышленными инновациями. Путешествие началось с обзорной экскурсии по столице. Вечером молодежь будет на трибунах «Минск-Арены», где в честь сегодняшнего праздника состоится культурно-патриотический форум «Если едины – мы непобедимы».

Молодёжь из Беларуси и России отправилась в путешествие по стране в День народного единства-4

Ксения Секацкая, учащаяся Минского государственного колледжа искусств:
Мне посчастливилось оказаться частью такого проекта, он объединяет. Мероприятия настолько сплачивают друг друга, что столько появляется новых знакомств, друзей. До сих пор со многими ребятами поддерживаем общение.

Молодёжь из Беларуси и России отправилась в путешествие по стране в День народного единства-6

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Проект традиционный и объединяющий, и в этом его важность. Потому что, если бы проект не доказал свою состоятельность, если бы он не был востребован у нашей молодежью, то не стал бы традиционным. А проект действительно очень хороший, наполнен конструктивным общением, хорошими рабочими проектами.

Молодёжь из Беларуси и России отправилась в путешествие по стране в День народного единства-8

Участники проекта за время путешествия проведут диалоговые площадки, трудовые акции, мастер-классы и круглые столы. Все это должно сплотить молодежь двух стран. Ведь на искренней дружбе строится многое.

# День народного единства

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