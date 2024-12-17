Минэнерго: электроснабжение пострадавших от непогоды населённых пунктов полностью восстановлено

Энергетики полностью восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды населенных пунктов. Как уточнили в Минэнерго, накануне вечером, в 22 часа, напряжение подано всем потребителям страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Энергетики полностью восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды населенных пунктов. Как уточнили в Минэнерго, накануне вечером, в 22 часа, напряжение подано всем потребителям страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты работали в усиленном режиме. Над восстановлением электроснабжения трудились 127 оперативно-выездных бригад, в работах было задействовано 150 единиц спецтехники. Упавшие деревья, поврежденные здания, проблемы с электроснабжением и транспортным сообщением – последствия снегопада и сильного ветра ликвидировали в регионах и столице. Его порывы местами достигали 26 метров за секунду.