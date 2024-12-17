Минэнерго: электроснабжение пострадавших от непогоды населённых пунктов полностью восстановлено

«Орешник», ситуация вокруг страны и горячие точки на карте – безопасность Беларуси обсудили в ток-шоу

Почему белорусы так интересуются международной повесткой? Кому и что показал «Орешник»? Почему Беларусь не победить? И к чему не готовы поляки? Ответы на эти и другие вопросы искали спикеры ток-шоу «По существу».