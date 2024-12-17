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Минэнерго: электроснабжение пострадавших от непогоды населённых пунктов полностью восстановлено

17 декабря 2024 06:32
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Энергетики полностью восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды населенных пунктов. Как уточнили в Минэнерго, накануне вечером, в 22 часа, напряжение подано всем потребителям страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэнерго: электроснабжение пострадавших от непогоды населённых пунктов полностью восстановлено-2

Специалисты работали в усиленном режиме. Над восстановлением электроснабжения трудились 127 оперативно-выездных бригад, в работах было задействовано 150 единиц спецтехники. Упавшие деревья, поврежденные здания, проблемы с электроснабжением и транспортным сообщением – последствия снегопада и сильного ветра ликвидировали в регионах и столице. Его порывы местами достигали 26 метров за секунду.

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