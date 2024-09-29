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МВД провело первый смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов

29 сентября 2024 08:20
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Первый республиканский смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов МВД прошел в Горанях. Он собрал свыше сотни юношей и девушек со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД провело первый смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов-2

Всего в состязаниях приняли участие 11 команд. Программа соревнований была насыщенной. Ребята состязались в комбинированных эстафетах, продемонстрировали мастерство стрельбы из пневматической винтовки, проявили смекалку и выносливость в туристическом конкурсе «Привал», а также преодолели полосу препятствий. 

МВД провело первый смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов-4

Максим Хатянович:
Хочу связать будущее с силами МВД. И мне интересно этим заниматься, хочу быть сильнее и лучше.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
В Министерстве внутренних дел 136 военно-патриотических клубов, участников более 5 тысяч. И я хочу сказать, даже не с каждым годом, а с каждым месяцем участников военно-патриотических клубов становится все больше и больше. Ребята с большим удовольствием принимают участие в военно-патриотических клубах. Идея провести первый смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов возникла в первую очередь для того, чтобы ребята между собой пообщались, сдружились.

Подобные смотры-конкурсы станут доброй традицией. В ведомстве уже приняли решение, что они будут проходить ежегодно.

# МВД Беларуси # Иван Кубраков

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