По каким показателям Беларусь лидирует в ЕАЭС – рассказали в Белстате

За каждой цифрой – история страны. А сопоставление и анализ показателей позволяет заглянуть в будущее. Все это в сумме – объективная картина реальности, в которой мы с вами живем. И вот несколько свежих «штрихов» к портрету современной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важнейшая и, пожалуй, самая ответственная сфера, с которой работают сотрудники Белстата, конечно, экономика. Именно она – основа развития страны. А ключевой показатель здесь, разумеется, валовой внутренний продукт. Здесь Беларусь в многолетнем треке демонстрирует качественный взлет.

Так, за два минувших года темпы роста ВВП были на уровне 4 % – и это выше среднемировых значений. За семь месяцев года текущего года этот критерий увеличился на 1,3 %. Тренд неплохой, учитывая, что многие национальные экономики в мире ушли в минус или остановились на нуле, учтивая не самую удачную международную конъюнктуру. При этом основной драйвер динамики ВВП – строительство. На него приходится порядка 40 % прироста.

Любопытный и весьма показательный пласт работы сотрудников Белстата – национальные показатели в разрезе региональных и мировых. И вот некоторые из них. Так, в нынешнем году Беларусь заняла 65-е место по индексу человеческого развития среди 193 стран, и это 3-я строчка в СНГ. По достижению Целей устойчивого развития мы сохраняем самую высокую позицию среди стран Евразийского союза – здесь занимаем 32-е место в мире. Мы лидируем в производстве большегрузов, калийных удобрений, тракторов и закрепились на 56-м месте среди более чем полутора сотен стран в рейтинге мировой конкурентоспособности промышленности, опережая все страны ЕАЭС за исключением России.