Новости Беларуси. В Гродненской области на вооружение сотрудников МЧС поступили снегоходы. Они позволят добираться спасателям в труднодоступные районы.

Снегоход прост в управлении на зимнем бездорожье, а его максимальная скорость – 100 километров в час. В комплекте с лыжной машиной четырехместные сани для эвакуации.

Новинку уже осваивают гродненские и лидские спасатели: патрулируют водоемы, следят за безопасностью любителей зимней рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Мацкевич, рыбак:

Просто быстрее, удобнее, наверное, подъехать, если где-то кто-то тонет. Так не подъедешь, где лунка, трещина.

Андрей Кончик, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:

Необходимость продиктована жизнью. В случае аварии на железнодорожном транспорте, который был в Дятловском районе, это был разгар зимы. И, как вы представляете, добраться в заснеженные районы леса не совсем просто даже на специализированной технике высокой проходимости.