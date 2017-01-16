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16 января – Международный день ледовара

16 января 2017 08:14
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Знаете ли вы, кто такие ледовары? Тем не менее, люди этой профессии сегодня отмечают свой профессиональный праздник! Именно 16-го января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках. До его изобретения это делалось вручную.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – белорусские ледовары: ведущий специалист по подготовке льда многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-арена» Геннадий Вайгин, а также инженер-технолог Евгений Молодцов.

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