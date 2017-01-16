Телеканал СТВ с 16 января начал новое широкоэкранное вещание в формате 16:9

Новости Беларуси. 16 января телеканал СТВ начал новое широкоэкранное вещание в формате 16:9. Это соотношение ширины и высоты кадра. Такие пропорции – это стандарт для цифрового вещания. Новые параметры обеспечат четкость деталей. А телевидение такого формата – это возможность оказаться в кинотеатре не выходя из дома: угол обзора увеличивается.

И теперь зрители СТВ смогут оказаться на месте событий рядом с корреспондентами, актерами и спортсменами. И телепередачи, и художественные фильмы, и спортивные состязания заиграют новыми красками. В Европе это стандарт вещания для большинства цифровых телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.