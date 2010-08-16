А.Якобсон: Я принял решение о запрете посещения лесов — в любом виде

Ситуация с пожарами пристально отслеживается и в самом южном регионе Беларуси. Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Александр Якобсон на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ.

Он также сообщил, что территорию в лесах и на торфяниках региона постоянно патрулируют два самолета. Из-за угрозы пожаров на Гомельщине перенесены и сроки охоты. Такой повышенный уровень безопасности будет сохраняться до тех пор, пока не пойдут дожди.

Александр Якобсон, председатель Гомельского облисполкома:

Я принял решение о запрете посещения лесов в любом виде, ни под каким предлогом. Управлению внутренних дел и МЧС поручено патрулировать эти территории, чтобы не допускать посещения гражданами леса.

Высокие температуры повлияли и на урожай. В этом году область имеет некоторые потери: 300 000 тонн зерновых-колосовых. Однако, это будет компенсировано прошлогодними запасами.

Ожидается серьезный недобор и по кукурузе. Чтобы минимизировать потери, хозяйства убирают зерновую кукурузу на силос. Основная задача сейчас — заготовить корма для животных.