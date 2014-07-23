В Гродненской области 23 июля провели «Зажинки»

Новости Беларуси. 23 июля в Гродненской области приступили к массовой уборке урожая. По традиции, во всех районах перед массовым выходом техники в поля провели обряд «Зажынки», когда жительницы деревень самого разного возраста с серпами в руках сжинают первый сноп. Всё действие сопровождалось белорусскими народными песнями.

Считается, что именно первые срезанные колосья будут самыми урожайными. Их выставляют на почётном месте в доме, и во время сева первыми бросают в почву, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тереса Адамович:

У зажынках вельмі важна было зжать сноп спарыш. Гэта быў сімвал падвойнага багацця. А селяніну вельмі важна было мець шмат хлеба, каб на цэлы год яго хапіла - ад зажынак і да жніва.